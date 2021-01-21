Twitter заблокировал страницу китайского посольства в США из-за твита про уйгуров

Администрация Twitter заблокировала пост в аккаунте китайского посольства в США, после чего страница не обновлялась. Запись сочли бесчеловечной.

Слова представителей соцсети 21 января приводит Bloomberg. Модераторы заблокировали пост, в котором сообщалось, что уйгурские женщины перестали быть «машинами для производства детей». По правилам владелец аккаунта сам должен удалить спорную запись, до тех пор новые посты он оставлять не сможет.

Пост был заблокирован из-за правил против дегуманизации. Уйгуры — национальное меньшинство в Китае, в основном они исповедуют ислам. По данным ООН, Китай загоняет их в исправительные лагеря. Руководство страны возражает: в районе действуют образовательные центры, а среди уйгуров — террористическое подполье.