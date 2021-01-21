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За год в России побывало на 70% меньше иностранцев

В МВД раскрыли цифры о том, сколько иностранцев приехало в Россию за 11 месяцев 2020 года. Их оказалось на 70 процентов меньше, чем за тот же период годом раньше.

Как сообщили 21 января в пресс-службе министерства, с января по ноябрь прошлого года страну посетили 5,2 млн граждан других государств. Чаще всего, уточняет РИА «Новости», в Россию приезжали из стран СНГ. Европейцев было всего 7,3 процента, всех остальных — чуть больше 12 процентов. Почти половина из всех прибывали с частными целями, 24% — по работе.

Международное пассажирское авиасообщение замерло в России с конца марта прошлого года. До сих пор гражданам доступен очень ограниченный выбор стран.

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