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Рыбаку из Таиланда повезло найти рвоту кашалота. Парфюмеры готовы отдать за нее более 20 тысяч долларов

Рыбак Чалермчай Махапан в Таиланде нашел на побережье семь килограммов рвоты кашалота. Как пишет Daily Mail, мужчина сначала не понял, на сколько сильно ему повезло.

Махапан ходил в море за кефалью, но ему пришлось вернуться из-за непогоды. На берегу он нашел рвоту кашалота, которую принял за камень. Приглядевшись, он решил взять необычное образование домой. Пожилые жители деревни объяснили молодому человеку, что он нашел амбру — именно так называют смолистое ароматическое вещество, образующееся в пищеварительных органах кашалота. Его используют в парфюмерии.

В лаборатории уже подтвердили подлинность находки, продать ее рыбак надеется за 700 тыс. тайских батов (примерно 24 тыс. долларов).

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