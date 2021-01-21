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Посмотрите, как в Петербурге спасают собак из ледового плена. Одной за день повезло дважды

Некрепкий лёд в Петербурге и области таит опасность не только для горожан, но и для их четвероногих друзей. В соцсетях показывают, как в Рощино хозяйка не дала утонуть хаски, а в Кронштадте «всем миром» спасали овчарку.

Спонтанную спасательную операцию 20 января показывает в TikTok петербурженка Настя, оказавшаяся случайным свидетелем. Пока она позировала на фоне заснеженных красот Линдуловской рощи, под лёд провалилась хаски. На помощь ей тут же бросилась хозяйка, которая по-пластунски преодолела расстояние до полыньи и выдернула питомца из воды.

@pashkevichkaaaa

И такое бывает на съемке😥 #фотографспб #местаспб

♬ Dusk Till Dawn - ZAYN / Sia

В Кронштадте одного человека не хватило. Застрявшую на льдине овчарку спасали волонтёры из двух команд, а также команда сухогруза. Именно последние утром вторника заметили собаку метрах в пяти от берега, нашли помощь и отложили отправление: двигатели судна при запуске разбили бы тонкий лёд, а, собака, оказавшись в воде, едва ли смогла бы выбраться.

К пугливому псу, то и дело проваливаясь в воду вместе с мостом из паллет, который организовала команда сухогруза, пробиралась девушка-волонтёр из «Кошкиспаса». Обратный путь оказался ещё сложнее — собаку вели по тонкому льду, а девушке пришлось добираться до берега практически вплавь.

Финал истории оказался неожиданным. Волонтёры кинули клич в соцсетях в надежде пристроить спасённую на передержку, а обнаружили хозяев. Собаку потеряли во Всеволожске почти месяц назад — она удрала, испугавшись новогодних петард. Её уже отогрели и завтра рассчитывают вернуть домой.

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Комментарии (3)

FunkToFunky
лучше б ТП из тиктока провалилась
Ol19
очень повезло, многие домашние собаки погибают, оказавшись на улице.
shushu
Из Всеволожска до Кронштадта.... чего ее туда понесло-то, если это та собака, конечно
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