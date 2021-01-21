Некрепкий лёд в Петербурге и области таит опасность не только для горожан, но и для их четвероногих друзей. В соцсетях показывают, как в Рощино хозяйка не дала утонуть хаски, а в Кронштадте «всем миром» спасали овчарку.
Спонтанную спасательную операцию 20 января показывает в TikTok петербурженка Настя, оказавшаяся случайным свидетелем. Пока она позировала на фоне заснеженных красот Линдуловской рощи, под лёд провалилась хаски. На помощь ей тут же бросилась хозяйка, которая по-пластунски преодолела расстояние до полыньи и выдернула питомца из воды.
@pashkevichkaaaa
И такое бывает на съемке😥 #фотографспб #местаспб♬ Dusk Till Dawn - ZAYN / Sia
В Кронштадте одного человека не хватило. Застрявшую на льдине овчарку спасали волонтёры из двух команд, а также команда сухогруза. Именно последние утром вторника заметили собаку метрах в пяти от берега, нашли помощь и отложили отправление: двигатели судна при запуске разбили бы тонкий лёд, а, собака, оказавшись в воде, едва ли смогла бы выбраться.
К пугливому псу, то и дело проваливаясь в воду вместе с мостом из паллет, который организовала команда сухогруза, пробиралась девушка-волонтёр из «Кошкиспаса». Обратный путь оказался ещё сложнее — собаку вели по тонкому льду, а девушке пришлось добираться до берега практически вплавь.
Финал истории оказался неожиданным. Волонтёры кинули клич в соцсетях в надежде пристроить спасённую на передержку, а обнаружили хозяев. Собаку потеряли во Всеволожске почти месяц назад — она удрала, испугавшись новогодних петард. Её уже отогрели и завтра рассчитывают вернуть домой.