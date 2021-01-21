Некрепкий лёд в Петербурге и области таит опасность не только для горожан, но и для их четвероногих друзей. В соцсетях показывают, как в Рощино хозяйка не дала утонуть хаски, а в Кронштадте «всем миром» спасали овчарку.



Спонтанную спасательную операцию 20 января показывает в TikTok петербурженка Настя, оказавшаяся случайным свидетелем. Пока она позировала на фоне заснеженных красот Линдуловской рощи, под лёд провалилась хаски. На помощь ей тут же бросилась хозяйка, которая по-пластунски преодолела расстояние до полыньи и выдернула питомца из воды.