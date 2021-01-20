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Ущерб от свалки на Пискарёвском оценили почти в 2 млн рублей. К штрафу собственнику добавили уголовное дело

Сумма ущерба от свалки на Пискарёвском проспекте в Петербурге, рост которой остановили в ноябре прошлого года, составила 1,7 миллиона рублей. Нелегальный полигон принимал более чем по тридцать машин в день.

Как сообщает комитет по природопользованию, 20 января собственника привлекли к административной ответственности по статье городского закона о несанкционированной свалке отходов. «Нарушителю назначен максимальный штраф», - заявляют в пресс-службе, не уточняя его размер. Согласно статье 11.1 для юридических лиц верхняя планка - миллион рублей, для граждан - пять тысяч. Полигон, по данным комитета, размещался на территории, которая находится в собственности физического лица.

С проверкой на Пискарёвский проспект нагрянули в ноябре прошлого года. Предварительно заваленную мусором площадь оценили в 2,5 гектара, а объем размещенных отходов - более 20 тысяч кубических метров.

Полигон оказался неплохо организован: на въезде вёлся учёт заезжающих машин. Согласно журналу, за два месяца там приняли 1998 автомобилей, то есть примерно по 33 в день. Комитет в рамках административного расследования рассчитал, что окружающей среде нанесён ущерб в размере 1,7 млн рублей. Он лёг в основу уголовного дела.

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