Ущерб от свалки на Пискарёвском оценили почти в 2 млн рублей. К штрафу собственнику добавили уголовное дело

Сумма ущерба от свалки на Пискарёвском проспекте в Петербурге, рост которой остановили в ноябре прошлого года, составила 1,7 миллиона рублей. Нелегальный полигон принимал более чем по тридцать машин в день.



Как сообщает комитет по природопользованию, 20 января собственника привлекли к административной ответственности по статье городского закона о несанкционированной свалке отходов. «Нарушителю назначен максимальный штраф», - заявляют в пресс-службе, не уточняя его размер. Согласно статье 11.1 для юридических лиц верхняя планка - миллион рублей, для граждан - пять тысяч. Полигон, по данным комитета, размещался на территории, которая находится в собственности физического лица.