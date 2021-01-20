Двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Умар дебютировал в чемпионате UFC. В рамках турнира UFC Fight Island 8 20 января он победил казахстанца Сергея Морозова удушающим приемом во втором раунде.
Руководил подготовкой брата к поединку сам Хабиб Нурмагомедов, объявивший о завершении собственной карьеры. Как отмечает РБК, сам Хабиб дебютировал в UFC ровно девять лет назад — и тоже победил удушающим приемом — правда, на раунд позже.
Le soulagement de @TeamKhabib🦅 ! #UFCFightIsland8 pic.twitter.com/mtJpRPWNzU— UFC France 🇫🇷 (@UFCFRA) January 20, 2021
Президент UFC Дана Уайт оказался впечатлен новой потенциальной звездой его турнира: «Просыпайтесь все! Турнир начался! Еще один непобежденный Нурмагомедов. На счету Умара теперь 13-0», - написал он.