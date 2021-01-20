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«Идём со мной, если хочешь жить». Шварценеггер призвал к вакцинации фразой из «Терминатора». Вспомнил и про «печеньку»

Арнольд Шварценеггер привился от коронавируса и призвал всех последовать его примеру. Видео с вакцинацией он опубликовал 20 января в своем Instagram.

Сначала Шварценеггер вспоминает фильм «Подарок на Рождество», из которого разошлась на шутки и мемы его фраза «Положи эту печеньку на место!» (Put that cookie down!)

Обращаясь к медседстре, актер и бывший губернатор Калифорнии говорит: «Положи эту иглу на место!» Она смеётся, после чего Шварценеггер получает прививку. И заканчивает процедуру уже цитатой из «Терминатора» - «Идём со мной, если хочешь жить».

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