Чубайс полностью «прекращает работу в бизнесе». Он уходит со всех постов в РСПП

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс уходит со всех постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Об этом 20 января пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к РСПП.



По данным издания, Чубайс направил письмо на имя президента союза Александра Шохина, в котором просит прекратить его полномочия члена бюро правления РСПП и председателя комитета по инновационной политике и инновационному предпринимательству. Решение он объясняет тем, что «прекратил работу в бизнесе».

