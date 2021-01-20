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Чубайс полностью «прекращает работу в бизнесе». Он уходит со всех постов в РСПП

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс уходит со всех постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей. Об этом 20 января пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к РСПП.

По данным издания, Чубайс направил письмо на имя президента союза Александра Шохина, в котором просит прекратить его полномочия члена бюро правления РСПП и председателя комитета по инновационной политике и инновационному предпринимательству. Решение он объясняет тем, что «прекратил работу в бизнесе».

Напомним, 4 декабря Чубайса на посту главы «Роснано» сменил первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. В тот же день Чубайс стал спецпредставителем Владимира Путина по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Источники в СМИ сообщали, что он займется реализацией Парижского соглашения по климату.

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Комментарии (6)

Путин Лутин
Наворовался? Не думаю!
4eJIoBeK
Видимо разворовывать больше нечего..
Александр Н
Деньжишь уже некуда девать. Понятно.
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