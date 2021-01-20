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В СК рассказали, какие теракты готовил ликвидированный в Чечне Бютукаев

Главное управление по расследованию особо важных дел СК России 20 января показало кадры с места убийства шести боевиков банды Бютукаева и рассказало, к каким терактам причастен её лидер.

По данным следствия, в 2007 году Бютукаев совместно с Доку Умаровым создали и начали руководить преступной организацией «Имарат Кавказ» (запрещена на территории РФ), её структурными подразделениями, в том числе бандой «Рияд-Ас-Салийхин», уничтоженной в марте 2011 года в горах Ингушетии. В СК сообщают, что лидер банды причастен к организации теракта в аэропорту Домодедово 24 января 2011 года. Тогда в результате взрыва террориста-смертника погибли 37 человек и 164 были ранены.

Бютукаев также был организатором теракта в месте массового скопления людей в Москве в апреле 2011 года, но планы экстремистов были сорваны из-за ликвидации базы подпольного бандформирования, добавляют в ведомстве. Более того, по версии следствия, он готовил теракты в Республике Ингушетия, которые тоже удалось предотвратить. Один из них планировался в День Победы, другой — 1 сентября в городе Назрани.

Аслан Бютукаев и ещё пять членов его банды были уничтожены 20 января в чеченском селении Катар-юрт. На месте происшествия работают работают следователи. Изымаются образцы, необходимые для назначения и проведения генетических и других экспертиз, с целью подтверждения личностей участников банды.

Аслан Бютукаев — экстремист, радикальный-исламист, полевой командир северокавказских боевиков. Готовил террористов-смертников, участвовал в нападении на Грозный в 2014 году.

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