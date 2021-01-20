Главное управление по расследованию особо важных дел СК России 20 января показало кадры с места убийства шести боевиков банды Бютукаева и рассказало, к каким терактам причастен её лидер.

По данным следствия, в 2007 году Бютукаев совместно с Доку Умаровым создали и начали руководить преступной организацией «Имарат Кавказ» (запрещена на территории РФ), её структурными подразделениями, в том числе бандой «Рияд-Ас-Салийхин», уничтоженной в марте 2011 года в горах Ингушетии. В СК сообщают, что лидер банды причастен к организации теракта в аэропорту Домодедово 24 января 2011 года. Тогда в результате взрыва террориста-смертника погибли 37 человек и 164 были ранены.