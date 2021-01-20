Власти Петербурга: Предпосылок к снятию коронавирусных ограничений нет

Надежных эпидемиологических предпосылок к отмене ограничительных мер нет, заявили 20 ноября в межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19.
Как говорится в опубликованном на сайте Смольного отчете, в городе уменьшается количество обращений за медицинской помощью, снижается суточная госпитализация пациентов и число активных пациентов, свободны 26,4% из 12488 коек. Но числа все равно еще значительные — за сутки в больницы увезли 676 человек, за помощью в больницы, по данным федерального регистра, обратились 4006 человек. А амбулаторно и в стационарах остаются под наблюдением почти 67,5 тысяч пациентов.
«Если эта тенденция продолжится еще около двух недель (максимальный инкубационный период после окончания новогодних праздников), то можно будет говорить об устойчивом спаде заболеваемости и завершении «второй волны», — спрогнозировали в Смольном.