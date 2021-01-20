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Власти Петербурга: Предпосылок к снятию коронавирусных ограничений нет

Надежных эпидемиологических предпосылок к отмене ограничительных мер нет, заявили 20 ноября в межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19.

Как говорится в опубликованном на сайте Смольного отчете, в городе уменьшается количество обращений за медицинской помощью, снижается суточная госпитализация пациентов и число активных пациентов, свободны 26,4% из 12488 коек. Но числа все равно еще значительные — за сутки в больницы увезли 676 человек, за помощью в больницы, по данным федерального регистра, обратились 4006 человек. А амбулаторно и в стационарах остаются под наблюдением почти 67,5 тысяч пациентов.

«Если эта тенденция продолжится еще около двух недель (максимальный инкубационный период после окончания новогодних праздников), то можно будет говорить об устойчивом спаде заболеваемости и завершении «второй волны», — спрогнозировали в Смольном.

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Комментарии (13)

pavas
Конечно, это же так сладко: ни тебе пикетов, ни тебе митингов, даже 13 штук оппозиционных депутатов можно легко повязать ни за что, только со ссылкой на три волшебные цифры 121.
Савва Морозов
утомили уже, эти "власти Петербурга". ни открыть, ни закрыть, ни вакцины, а лишь враньё одно.
Баба Нюра
Опять пишут про снятие того, чего нет. Чтобы снять ограничения, надо их вначале ввести, а потом следить за их исполнением. Тогда можно говорить о снятии. Причем это уже n-ый репортаж Фонтанки на эту тему, - про снятие того, чего нет.
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