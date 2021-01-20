Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки проведет брифинг в первый день после инаугурации президента США Джо Байдена.
Как уточняют американские телеканалы, общение Псаки с прессой в прямом эфире назначено на 19:00 местного времени (3:00 мск, в ночь на 21 января).
Jen Psaki: White House Briefings Won't Be A Platform For Right-Wing Propaganda : Biden Transition Updates : NPR https://t.co/1IWcJq8fig— LadyBug (@LadyBug67072655) January 20, 2021
Избранный президент США Джозеф Байден принесет присягу в рамках церемонии инаугурации и выступит с обращением на ступенях Капитолия в 20:00 мск 20 февраля.
Джен Псаки была пресс-секретарём президента США Барака Обамы в 2012 году, в феврале 2013-го стала официальным представителем госдепартамента США, а уже в 2015-м возглавила отдел по связям с общественностью Белого дома. Этот пост она занимала до инаугурации Дональда Трампа в январе 2016-го. Пресс-секретарём Белого дома она была вновь назначена 29 ноября 2020 года. Во время работы в гоcдепе Псаки комментировала в 2014-м события на Украине и подверглась критике российских СМИ, стала объектом насмешек в рунете.