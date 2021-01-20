Архангелогородка обиделась на Варламова за ролик. Критика городских властей обернулась протоколом о неуважении власти

Илью Варламова вызвали в полицию в Архангельске после ролика о разваливающихся «деревяшках». На блогера хотят составить протокол по ч.3 статьи 20.1 КоАП РФ (неуважение в к обществу или власти).
«В УМВД России по г. Архангельску поступило заявление местной жительницы по факту размещения на одном из Youtube-каналов видеролика в котором присутствует ненормативная лексика, а также оскорбительные высказывания в адрес жителей города Архангельска. Администратор вышеуказанного паблика вызван в отдел полиции», — цитирует пресс-службу УМВД России по Архангельской области издание «Подъём».
В ведомстве уточнили, что поводом для этого стала жалоба местной жительницы, которой не понравилось отношение москвича к её родине. Хулиганства или неуважения за блогером в полиции не заметили, но проверку всё-таки решили провести. Варламов уже просил прощения у архангелогородцев за ироничный пост о деревянных домах.
Видео из Архангельска блогер опубликовал в ноябре прошлого года. «Район Сульфат — просто ад на Земле», — заключил он, осмотрев деревянные прогнившие бараки, которые до сих пор не расселены. В этой поездке Варламов прогулялся с местным мэром, который даже просил совета. Критике подверглось обилие кричащей рекламы в городе, грязь и серьёзная нехватка парковок.
В полицию Архангельска для составления протокола блогеру предстоит явиться 1 февраля.