Архангелогородка обиделась на Варламова за ролик. Критика городских властей обернулась протоколом о неуважении власти

Илью Варламова вызвали в полицию в Архангельске после ролика о разваливающихся «деревяшках». На блогера хотят составить протокол по ч.3 статьи 20.1 КоАП РФ (неуважение в к обществу или власти).

«В УМВД России по г. Архангельску поступило заявление местной жительницы по факту размещения на одном из Youtube-каналов видеролика в котором присутствует ненормативная лексика, а также оскорбительные высказывания в адрес жителей города Архангельска. Администратор вышеуказанного паблика вызван в отдел полиции», — цитирует пресс-службу УМВД России по Архангельской области издание «Подъём».