FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -9
73.72р89.21р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Архангелогородка обиделась на Варламова за ролик. Критика городских властей обернулась протоколом о неуважении власти

Илью Варламова вызвали в полицию в Архангельске после ролика о разваливающихся «деревяшках». На блогера хотят составить протокол по ч.3 статьи 20.1 КоАП РФ (неуважение в к обществу или власти).

«В УМВД России по г. Архангельску поступило заявление местной жительницы по факту размещения на одном из Youtube-каналов видеролика в котором присутствует ненормативная лексика, а также оскорбительные высказывания в адрес жителей города Архангельска. Администратор вышеуказанного паблика вызван в отдел полиции», — цитирует пресс-службу УМВД России по Архангельской области издание «Подъём».

В ведомстве уточнили, что поводом для этого стала жалоба местной жительницы, которой не понравилось отношение москвича к её родине. Хулиганства или неуважения за блогером в полиции не заметили, но проверку всё-таки решили провести. Варламов уже просил прощения у архангелогородцев за ироничный пост о деревянных домах.

Видео из Архангельска блогер опубликовал в ноябре прошлого года. «Район Сульфат — просто ад на Земле», — заключил он, осмотрев деревянные прогнившие бараки, которые до сих пор не расселены. В этой поездке Варламов прогулялся с местным мэром, который даже просил совета. Критике подверглось обилие кричащей рекламы в городе, грязь и серьёзная нехватка парковок.

В полицию Архангельска для составления протокола блогеру предстоит явиться 1 февраля.

«Ч. 3 ст. 20.1 (Мелкое хулиганство): Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных статьей 20.3.1 настоящего Кодекса, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до ста тысяч рублей».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Петр Петров
Напоминает историю с Ветераном Навального!!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний