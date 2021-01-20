Петербуржцы массово жалуются на то, что портал «Здоровье петербуржца» при записи на вакцинацию требует от них быть приписанными к конкретной поликлинике. Но это прямо противоречит официальным заявлениям Смольного. В комитете по здравоохранению «Фонтанку» заверили, что все исправят.



«Пытаюсь зарегистрироваться на свободный номерок через Горздрав. Ввожу личные данные. Система выдает мне ошибку, утверждая, что я не зарегистрирован в медучреждении, и требует сначала физически обратиться в регистратуру. Это же напрямую противоречит официальной информации от администрации, что можно регистрироваться в любом удобном учреждении? Операторы на 122 разводят руками — говорят, что «наверное, что-то изменилось», — жалуются читатели 20 января.