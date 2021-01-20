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В Петербурге срочно отменяют «прикрепительное рабство». Из-за него застопорилась запись на вакцинацию от коронавируса

Петербуржцы массово жалуются на то, что портал «Здоровье петербуржца» при записи на вакцинацию требует от них быть приписанными к конкретной поликлинике. Но это прямо противоречит официальным заявлениям Смольного. В комитете по здравоохранению «Фонтанку» заверили, что все исправят.

«Пытаюсь зарегистрироваться на свободный номерок через Горздрав. Ввожу личные данные. Система выдает мне ошибку, утверждая, что я не зарегистрирован в медучреждении, и требует сначала физически обратиться в регистратуру. Это же напрямую противоречит официальной информации от администрации, что можно регистрироваться в любом удобном учреждении? Операторы на 122 разводят руками — говорят, что «наверное, что-то изменилось», — жалуются читатели 20 января.

Фото: читатель Фонтанки

В комздраве заявили, что проблема носит технический характер и все распоряжения по её решению даны.

«На портале идут работы, и прикрепление будет убрано. Комздравом дано указание вакцинировать без прикрепления всех», — заявили чиновники.

Запись через «Здоровье петербуржца» — один из самых доступных вариантов попасть на вакцинацию. Особенно после того, как умельцы создали бота для отслеживания свободных талонов на вакцинацию по всему городу.

Фото: читатель Фонтанки

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Комментарии (6)

eaglex
Неделю назад можно было записаться, но не прикреплённым было не положено, а сейчас и талонов уже нет...
Mikle776
старый принцип: царь хороший, бояре плохие )
то есть исполнители все портят. но исполнители часто тупо исполняют требование закона и власти. Им как бы все равно (в данном случае программистам, которые писали софт)
Alxx
Неделю назад система электронной записи медленно, с небольшим количеством номерков, но работала. Потом подключились городские сумасшедшие, устроили ажиотаж, включили ботов (чему почему-то все рады) и стали записываться в 10 клиник одновременно. После чего система рухнула и перешла в ручной телефонный режим. Теперь дурдом хотят окончательно сделать полным и неконтролируемым. Браво! Губернатор - Чудак. Ни больше 20.000 вакцин в 7 миллионный город завезти, ни (хотя бы) распределение наладить не способен.
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