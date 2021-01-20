Вакцина с доставкой. В Петербурге готовят выездные прививочные бригады

Вице-губернатор Олег Эргашев поручил в кратчайшие сроки организовать вакцинацию от коронавируса в Петербурге силами выездных прививочных бригад городских поликлиник, сообщила 20 января пресс-служба Смольного.



В целом в городе привиты 27 499 человек, причем 4 986 получили уже обе дозы. И серьезных осложнений у них не наблюдалось. В ближайшее время ожидается поставка еще 66 тысяч доз вакцины.

При этом ситуация с коронавирусом, если верить статистике, продолжает улучшаться — количество госпитализаций за неделю сократилось на 10%. Для пациентов с COVID-19 в Петербурге развернуты 12 488 коек, из них свободны уже 3 346 — рекордные за последние месяцы 26,8%. В больницах находятся 9 142 пациента, из них на лечении в реанимациях — 705 человек, на ИВЛ — 336.