Вакцина с доставкой. В Петербурге готовят выездные прививочные бригады

Вице-губернатор Олег Эргашев поручил в кратчайшие сроки организовать вакцинацию от коронавируса в Петербурге силами выездных прививочных бригад городских поликлиник, сообщила 20 января пресс-служба Смольного.
В целом в городе привиты 27 499 человек, причем 4 986 получили уже обе дозы. И серьезных осложнений у них не наблюдалось. В ближайшее время ожидается поставка еще 66 тысяч доз вакцины.
При этом ситуация с коронавирусом, если верить статистике, продолжает улучшаться — количество госпитализаций за неделю сократилось на 10%. Для пациентов с COVID-19 в Петербурге развернуты 12 488 коек, из них свободны уже 3 346 — рекордные за последние месяцы 26,8%. В больницах находятся 9 142 пациента, из них на лечении в реанимациях — 705 человек, на ИВЛ — 336.
В Москве выездные бригады делают прививки от COVID-19 в популярных общественных местах: ГУМе и других ТЦ, театре «Геликон-опера» и других. Записываться туда не нужно — сделать прививку можно бесплатно в порядке живой очереди. В Петербурге же готовятся к открытию еще 50 прививочных пунктов помимо нынешних 70, на базе городских поликлиник, а также федеральных и частных медицинских учреждений. Появятся они и на крупных предприятиях.
При этом в Петербурге у горожан возникают большие сложности с записью на вакцинацию — им трудно дозвониться в поликлиники, а на портале «Здоровье петербуржца» свободные талончики надо сторожить. В итоге помогают народные умельцы.