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Вакцина с доставкой. В Петербурге готовят выездные прививочные бригады

Вице-губернатор Олег Эргашев поручил в кратчайшие сроки организовать вакцинацию от коронавируса в Петербурге силами выездных прививочных бригад городских поликлиник, сообщила 20 января пресс-служба Смольного.

В целом в городе привиты 27 499 человек, причем 4 986 получили уже обе дозы. И серьезных осложнений у них не наблюдалось. В ближайшее время ожидается поставка еще 66 тысяч доз вакцины.

При этом ситуация с коронавирусом, если верить статистике, продолжает улучшаться — количество госпитализаций за неделю сократилось на 10%. Для пациентов с COVID-19 в Петербурге развернуты 12 488 коек, из них свободны уже 3 346 — рекордные за последние месяцы 26,8%. В больницах находятся 9 142 пациента, из них на лечении в реанимациях — 705 человек, на ИВЛ — 336.

В Москве выездные бригады делают прививки от COVID-19 в популярных общественных местах: ГУМе и других ТЦ, театре «Геликон-опера» и других. Записываться туда не нужно — сделать прививку можно бесплатно в порядке живой очереди. В Петербурге же готовятся к открытию еще 50 прививочных пунктов помимо нынешних 70, на базе городских поликлиник, а также федеральных и частных медицинских учреждений. Появятся они и на крупных предприятиях.

При этом в Петербурге у горожан возникают большие сложности с записью на вакцинацию — им трудно дозвониться в поликлиники, а на портале «Здоровье петербуржца» свободные талончики надо сторожить. В итоге помогают народные умельцы.

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Комментарии (3)

Багамы
И как им будут делать вторую часть?
Если в своих поликлиниках, то как они будут учитывать сколько к нужной дате привезти доз?
а как быть с теми кто на ту же дату записался в поликлинике?
Ну и конечно это значит, что вакцин в поликлиниках будет еще меньше.
WuhanRockCafe
Понеслась 3.14 по кочкам.
А как же обязательный допуск к вакцинации терапевтом?
Савва Морозов
а у них откуда вакцина появится?!
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