«Россиянин был арестован с более чем 200 дикими животными при попытке вылететь из международного аэропорта Сан-Паулу на родину», — сообщает 20 января бразильское издание R7.

Мужчина в возрасте 35 лет спрятал животных в багаже и пытался отправиться в Санкт-Петербург. Всего у него насчитали более 50 ящериц, около 50 пауков, 25 лягушек.

По данным собеседников издания Metro, это не первое экопреступление россиянина. В 2017-м его поймали в аэропорту Амстердама с животными из Латинской Америки. Сейчас его подозревают в перевозке диких зверей без разрешения. Якобы всех представителей фауны он лично собрал в Сан-Паулу, Санта-Катарине и Рио-Гранди-ду-Сул.