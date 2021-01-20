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Биолога из Петербурга задержали за попытку вывезти из Бразилии 200 животных. Один раз он уже попался

Российский биолог не смог вывезти в Санкт-Петербург редких бразильских ящериц, пауков и лягушек.

«Россиянин был арестован с более чем 200 дикими животными при попытке вылететь из международного аэропорта Сан-Паулу на родину», — сообщает 20 января бразильское издание R7.

Фото: Скриншот сайта noticias.r7.com

Мужчина в возрасте 35 лет спрятал животных в багаже и пытался отправиться в Санкт-Петербург. Всего у него насчитали более 50 ящериц, около 50 пауков, 25 лягушек.

По данным собеседников издания Metro, это не первое экопреступление россиянина. В 2017-м его поймали в аэропорту Амстердама с животными из Латинской Америки. Сейчас его подозревают в перевозке диких зверей без разрешения. Якобы всех представителей фауны он лично собрал в Сан-Паулу, Санта-Катарине и Рио-Гранди-ду-Сул.

Фото: Скриншот сайта noticias.r7.com

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