Петербург засыплет снегом, а потом отогреет до плюсовых температур и мороси

Согласно прогнозу ФГБУ СЗ УГМС, четверг станет последним холодным днем недели: ночью температура будет держаться на уровне 10–12 градусов ниже ноля, днем поднимется до минус 6 — минус 8 градусов. В пятницу твердый «минус» будет уже только ночью (от минус 6 до минус 8 градусов), днем же температура будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. А в субботу уже и ночью обещают около ноля, а днем и вовсе от плюс 1 до плюс 3 градусов.

Синоптики прогнозируют Петербургу и Ленинградской области сильный снег и даже метель в четверг, 21 января. В областном МЧС призывают быть осторожными и не выходить на лед. Тем более что оба региона ожидает потепление до «плюса».

Перед потеплением Петербург засыплет снегом. Днем местами пройдет сильный снегопад, и даже ожидается слабая метель, что вместе с гололедицей создаст сложную обстановку на дорогах. В пятницу и субботу снег будет мокрым, с моросью.

Для Ленобласти прогноз похож: 21 января ждут сильный снег с метелью, на дорогах будет скользко, а мокрый снег налипнет на провода, предупреждает МЧС. Затем два дня будет идти мокрый снег, местами с моросью, а в пятницу даже с дождем.

Температура воздуха в четверг ночью будет опускаться до минус 15, а на востоке области — до минус 18 градусов. Днем обещают 6–11 градусов ниже ноля, а в западных районах потеплеет до минус двух. В пятницу ночью будет уже от минус 2 до минус 7, а днем от минус 3 до плюс 2 градусов (на востоке региона традиционно холоднее: до минус 14 ночью и до минус 6 днем). А в субботу даже ночью ожидается от минус 4 до плюс 1 градуса, днем будет от минус 2 до плюс 3 градусов.