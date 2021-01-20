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Разработчик «Спутник V»: Противопоказаний для вакцинации от ковида беременных нет, хотя проверяли это пока только на животных

Нет никаких ограничений по вакцинации от коронавируса в отношении беременных, рассказал 20 января журналистам руководитель группы по созданию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» замдиректора НИЦ им. Гамалеи Денис Логунов.

«Я говорю о данных, полученных на животных, — отметил Логунов. — В этом отношении вакцина показала себя хорошо. Таких исследований на человеческой популяции не проводилось».

Эксперт отметил, что, если речь идет о планировании беременности, следует выждать 2–3 недели после вакцинации из общих соображений.

В настоящее время беременность и грудное вскармливание являются абсолютными противопоказаниями для вакцинации против коронавируса.

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