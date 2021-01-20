Суд на месяц закрыл Cyberlounge на улице Рубинштейна. Жители пожаловались на громкую музыку и дым от кальянов

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ИП Антона Конюшевского, управляющего кальянной Cyberlounge в доме 27 на улице Рубинштейна. Об этом 20 января сообщила объединенная пресс-служба судов.
Во время проверки Роспотребнадзор нашел нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, у заведения не были разграничены потоки посетителей и персонала, чистой и грязной посуды, не было договора на вывоз пищевых и твердых бытовых отходов, актов оказанных услуг, невозможно было определить место размещения контейнерной площадки, вытяжка и вентиляция не соответствовали требованиям, а водоотведение осуществлялось через общедомовой канализационный выпуск многоквартирного дома.
Местные жители подтвердили, что страдают от запахов кальянной и канализации, шума от работы музыкального оборудования и разгрузки непосредственно под окнами жилых квартир.
Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 30 суток. Срок исчисляется с момента фактического прекращения работы.