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НИЦ им. Гамалеи: Вакцина «Спутник V» защищает от всех известных штаммов коронавируса

Вакцина «Спутник V» эффективна против всех выявленных на данный момент штаммов коронавируса. Об этом 20 января

рассказал журналистам руководитель группы по созданию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» замдиректора НИЦ им. Гамалеи Денис Логунов.

«Если говорить о той эволюции вируса, которая происходит сейчас, то этот процесс идет в отсутствие прослойки населения с иммунитетом, — сказал Логунов. — Вирус эволюционирует в сторону приспособления, быстрее распространяется в человеческой популяции. И это не влияет на эффективность вакцины. Пока мы не выявили ни одного штамма, который нейтрализовался бы сыворотками хуже, чем первоначальный, уханьский вариант».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства заявила, что российские вакцины от коронавируса эффективны против «британского» штамма COVID-19. Вице-премьер отметила, что исследования, в частности на животных, продолжаются, но основания говорить о том, что российские вакцины защищают, в том числе, и от вновь выявленных штаммов коронавируса, у ученых уже есть.

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Комментарии (3)

Урус-Баши
Она появится, наконец в СПБ с реальной возможностью записаться? Возникает подозрение, что всё это развод. Нет никакой вакцины. Возможно, не было никогда. Вся трепотня о чудодейственных свойствах сомнителльна. На себе попробовать нельзя. Тот, кто привился, не исключено, привился вовсе не этой вакциной, поскольку нет ее нигде.
Алексей Иванов
>Пока мы не выявили ни одного штамма, который нейтрализовался бы сыворотками хуже, чем первоначальный

Я пока тоже не выявил. Но я и не пытался. А вы?
Агроном аэродрома
И борщ готовит!!
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