НИЦ им. Гамалеи: Вакцина «Спутник V» защищает от всех известных штаммов коронавируса

Вакцина «Спутник V» эффективна против всех выявленных на данный момент штаммов коронавируса. Об этом 20 января
рассказал журналистам руководитель группы по созданию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» замдиректора НИЦ им. Гамалеи Денис Логунов.
«Если говорить о той эволюции вируса, которая происходит сейчас, то этот процесс идет в отсутствие прослойки населения с иммунитетом, — сказал Логунов. — Вирус эволюционирует в сторону приспособления, быстрее распространяется в человеческой популяции. И это не влияет на эффективность вакцины. Пока мы не выявили ни одного штамма, который нейтрализовался бы сыворотками хуже, чем первоначальный, уханьский вариант».
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства заявила, что российские вакцины от коронавируса эффективны против «британского» штамма COVID-19. Вице-премьер отметила, что исследования, в частности на животных, продолжаются, но основания говорить о том, что российские вакцины защищают, в том числе, и от вновь выявленных штаммов коронавируса, у ученых уже есть.