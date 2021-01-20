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«Легкий дрифт и параллельная парковка». Водители Петербурга показывают на видео, чем опасны резкие маневры зимой

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14473359" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Петербургские автомобилисты 20 января засняли несколько поучительных видео для тех, кто недооценивает зимние дороги. В одном случае маневр закончился ДТП, во втором водителю повезло.

Около 11 часов утра на Комендантской площади дама на кроссовере Toyota воткнулась в припаркованный грузовик, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Серёга. Произошедшее он заснял на видеорегистратор.

На записи видно, как «Тойота» стартует со светофора, затем перестраивается вправо и, ускорившись, выезжает в крайнюю полосу, но там — сюрприз — стоит грузовой автомобиль. Попытки затормозить или вырулить обратно оказываются безуспешны — кроссовер по «каше» несет прямо в грузовик. Благо удар, судя по видео, был не сильным.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Второй случай попал на видеорегистратор участника группы Павла в Смолячково Курортного района Петербурга. На записи видно, как водитель легкового автомобиля пытается пойти на обгон следом за кроссовером, но не справляется с управлением.

Машину начинает болтать по полосе, потом, разворачивая, выкидывает на встречную полосу, после чего автомобиль останавливается в сугробе на обочине. К счастью, на «встречке» в этот момент никого не было.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14473359" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (4)

Maiok
Бабки мутятся - кресла трутся... Короче, все по плану.
260569221
Что значит дрифт?? А где службы уборки??? Почему дороги не чищены?? Резкие манёвры тут не причём...

Дорога не очищена - вот причина
Coulthard
Дятла на грузовике на площади быть вообще не должно!
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