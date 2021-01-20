Петербургские автомобилисты 20 января засняли несколько поучительных видео для тех, кто недооценивает зимние дороги. В одном случае маневр закончился ДТП, во втором водителю повезло.
Около 11 часов утра на Комендантской площади дама на кроссовере Toyota воткнулась в припаркованный грузовик, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Серёга. Произошедшее он заснял на видеорегистратор.
На записи видно, как «Тойота» стартует со светофора, затем перестраивается вправо и, ускорившись, выезжает в крайнюю полосу, но там — сюрприз — стоит грузовой автомобиль. Попытки затормозить или вырулить обратно оказываются безуспешны — кроссовер по «каше» несет прямо в грузовик. Благо удар, судя по видео, был не сильным.
Второй случай попал на видеорегистратор участника группы Павла в Смолячково Курортного района Петербурга. На записи видно, как водитель легкового автомобиля пытается пойти на обгон следом за кроссовером, но не справляется с управлением.
Машину начинает болтать по полосе, потом, разворачивая, выкидывает на встречную полосу, после чего автомобиль останавливается в сугробе на обочине. К счастью, на «встречке» в этот момент никого не было.