Петербургские автомобилисты 20 января засняли несколько поучительных видео для тех, кто недооценивает зимние дороги. В одном случае маневр закончился ДТП, во втором водителю повезло.



Около 11 часов утра на Комендантской площади дама на кроссовере Toyota воткнулась в припаркованный грузовик, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Серёга. Произошедшее он заснял на видеорегистратор.

На записи видно, как «Тойота» стартует со светофора, затем перестраивается вправо и, ускорившись, выезжает в крайнюю полосу, но там — сюрприз — стоит грузовой автомобиль. Попытки затормозить или вырулить обратно оказываются безуспешны — кроссовер по «каше» несет прямо в грузовик. Благо удар, судя по видео, был не сильным.