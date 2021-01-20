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В Петербурге вывоз мусора по утрам в выходные больше не будет караться штрафом за нарушение тишины

Из закона об административных правонарушениях выводят запрет на вывоз мусора по утрам в выходные и праздничные дни — как работ, которые нарушают покой горожан. Соответствующий законопроект 20 января Заксобрание Петербурга приняло в первом чтении.

За высказались 37 членов парламента. Инициативу внесли депутаты Мария Щербакова и Денис Четырбок.

Законопроект предусматривает, что работы по вывозу мусора с 8 утра и до полудня в выходные и нерабочие праздничные дни больше не являются административным правонарушением (как действия, нарушающие тишину и покой обитателей многоквартирных домов).

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Комментарии (11)

onotolich
Так вроде и сейчас не запрещается мусор по утрам вывозить.

7. Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в многоквартирных домах в выходные и нерабочие общегосударственные праздничные дни с 8.00 до 12.00 часов, в том числе проведение ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных и других работ, за исключением действий, направленных на предотвращение правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также работ по погрузке и вывозу снега и твердых бытовых отходов влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
footballer13
О, да. Снимал в своё время квартиру угловую и с фиговенькой шумоизоляцией от улицы. И этим самым углом дом выходил к мусорке.
И иногда по субботам хотелось этих мусорщиков убивать, серьёзно.
Сейчас всё по-другому и в общем-то пофиг, но ситуацию понимаю более чем.
latnik
А что, разве за это карали? Просто узаконили беззаконие инициативных ручонками депутатов.
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