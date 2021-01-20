В Петербурге вывоз мусора по утрам в выходные больше не будет караться штрафом за нарушение тишины

Из закона об административных правонарушениях выводят запрет на вывоз мусора по утрам в выходные и праздничные дни — как работ, которые нарушают покой горожан. Соответствующий законопроект 20 января Заксобрание Петербурга приняло в первом чтении.



За высказались 37 членов парламента. Инициативу внесли депутаты Мария Щербакова и Денис Четырбок.

Законопроект предусматривает, что работы по вывозу мусора с 8 утра и до полудня в выходные и нерабочие праздничные дни больше не являются административным правонарушением (как действия, нарушающие тишину и покой обитателей многоквартирных домов).