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Макаров: В вузах необходимо ввести систему воспитания для передачи «уникального блокадного кода»

В петербургских вузах необходимо создать систему воспитания, которая могла бы передавать студентам «уникальный генетический блокадный код». Об этом 20 января во время брифинга в Мариинском дворце заявил спикер Заксобрания города Вячеслав Макаров.

«Как сделать так, чтобы система обучения и воспитания смогла полностью передать наш уникальный генетический блокадный код?» — задался вопросом глава парламента.

Он добавил, что это особенно актуально для иногородних студентов. «Должна быть система воспитания: что сделать на первом курсе, что сделать на втором курсе, что сделать на третьем», — добавил Макаров.

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Комментарии (30)

2356897676
Что за кощунство? Уже достали все кому не лень пиариться на трагедии.
Nothing
Да они на коксе все сидят! Вот и несут ересь
260642921
Я понимаю, что в жизни всегда есть место... странным товарищам. Так устроено. Не всем же быть гениями, должно быть место и для альтернативно "одаренных". Но почему в России эти "одаренные" получают в руки власть и оттуда их потом никто не может сковырнуть, не понимаю. Это тоже такой генетической код у несчастной страны? Наследие столетий крепостного права? Или все же есть какие-то способы вычистить эти авгиевы конюшни?
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