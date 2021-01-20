Макаров: В вузах необходимо ввести систему воспитания для передачи «уникального блокадного кода»

В петербургских вузах необходимо создать систему воспитания, которая могла бы передавать студентам «уникальный генетический блокадный код». Об этом 20 января во время брифинга в Мариинском дворце заявил спикер Заксобрания города Вячеслав Макаров.



«Как сделать так, чтобы система обучения и воспитания смогла полностью передать наш уникальный генетический блокадный код?» — задался вопросом глава парламента.

Он добавил, что это особенно актуально для иногородних студентов. «Должна быть система воспитания: что сделать на первом курсе, что сделать на втором курсе, что сделать на третьем», — добавил Макаров.