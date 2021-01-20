Потерявшие доход петербуржцы смогут претендовать на помощь по социальному контракту

Законопроект подразумевает, что на помощь сможет рассчитывать любой живущий в Петербурге гражданин, чей доход по независящим от него причинам ниже прожиточного минимума.

В Петербурге горожане, чей доход по независящим от них причин опустился ниже прожиточного минимума, смогут претендовать на получение помощи в рамках социального контракта. Соответствующий законопроект депутаты Заксобрания приняли в первом чтении 20 января, сообщает корреспондент «Фонтанки».

Помощь может оказываться как ежемесячной выплатой в размере прожиточного минимума, так и разовой помощью до 250 тысяч рублей. Как пояснил Вячеслав Макаров, выплата может предоставляться как на решение вопросов, связанных с индивидуальным предпринимательством, так и на приобретение товаров первой необходимости.

В действующем законодательстве в рамках социального контракта на помощь могут рассчитывать только малоимущие семьи с детьми, в которых есть неработающий трудоспособный член семьи.



Всего в бюджете на эти цели заложены 776 млн рублей для заключения 9 тысяч таких контрактов.