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Потерявшие доход петербуржцы смогут претендовать на помощь по социальному контракту

В Петербурге горожане, чей доход по независящим от них причин опустился ниже прожиточного минимума, смогут претендовать на получение помощи в рамках социального контракта. Соответствующий законопроект депутаты Заксобрания приняли в первом чтении 20 января, сообщает корреспондент «Фонтанки».

Законопроект внес губернатор, он правит Социальный кодекс города.

Законопроект подразумевает, что на помощь сможет рассчитывать любой живущий в Петербурге гражданин, чей доход по независящим от него причинам ниже прожиточного минимума.

Помощь может оказываться как ежемесячной выплатой в размере прожиточного минимума, так и разовой помощью до 250 тысяч рублей. Как пояснил Вячеслав Макаров, выплата может предоставляться как на решение вопросов, связанных с индивидуальным предпринимательством, так и на приобретение товаров первой необходимости.

В действующем законодательстве в рамках социального контракта на помощь могут рассчитывать только малоимущие семьи с детьми, в которых есть неработающий трудоспособный член семьи.

Всего в бюджете на эти цели заложены 776 млн рублей для заключения 9 тысяч таких контрактов.

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