Администрацию президента предупредили о возможном банкротстве крупнейшей сети российских кинотеатров

Киносеть «Синема Парк» может приостановить работу после списания денежных средств с её счетов банком непрофильных активов «Траст»: 450 миллионов рублей были сняты в счет погашения долга. О вероятных последствиях такого шага в письме, направленном руководителю администрации президента Антону Вайно, сообщил председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
Как пишут «Ведомости» со ссылкой на копию документа, киносеть в ближайшее время может приостановить деятельность, чтобы не допустить дальнейших убытков. Списанная со счетов сумма — новогодняя выручка объединенной сети «Формула кино» и «Синема парк». Представители банка «Траст» не стали комментировать ситуацию, но сообщили, что подали иск о взыскании больше 1 миллиарда рублей процентов по кредитам к владельцу объединенной киносети, бизнесмену Александру Мамуту, в Пресненский суд Москвы. Именно предприниматель выступает поручителем по кредитам. Общий долг принадлежащих ему компаний — около 23 миллиардов рублей. «Банк непрофильных активов намеренно не подает иск к компании, чтоб не останавливать ее работу», — подчеркнули в банке.
Списание новогодней выручки произошло с 11 по 13 января 2021 года, после окончания действия так называемого «банкротного моратория», введённого из-за пандемии коронавируса.
Как в письме подчёркивает Олег Березин, произошедшее с киносетью «равносильно» процедуре банкротства, потому что у группы компаний «Синема парк» не осталось средств на текущие расходы.
«Полагаю, что это не отвечает тем целям, которые государство в лице президента определило в качестве приоритетных во время этого сложного экономического периода», — написал он.
Как отмечает издание «Бюллетень кинопрокатчика», АО «Синема Парк» управляет 78 кинотеатрами с 645 кинозалами и занимает 12% от всего рынка.