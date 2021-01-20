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«Вдруг из подворотни страшный великан, рыжий и усатый». Роспотребнадзор предупреждает россиян о нашествии тараканов

Нашествие тараканов в дома россиян может состояться в феврале.

«Тараканам нужны места, где есть вода, чтобы отложить яйца. Среднее время развития таких яиц — примерно три месяца в зависимости от температуры. Очередное нашествие тараканов в многоквартирные дома и их массовое разведение приходится на февраль», — цитирует 20 января заявление заведующей лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светланы Рославцевой РИА Новости.

По ее словам, на последний зимний месяц, вероятно, придется первый пик активности тараканов, а второй стоит ожидать уже летом. Эти насекомые предпочитают места, где тепло и есть вода. В Роспотребнадзоре рекомендуют поставить сеточки на вентиляционных отверстиях для защиты квартир.

«Мы рекомендуем применять обычные пищевые приманки. К ним у популяции тараканов пока что нет высокой резистентности», — добавила Рославцева.

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Комментарии (8)

Alex000
Жить становится всё лучше и веселее.
hedgehog_
фсб будет разбрасывать тараканов с чоорных вертолетов по ночам?
чтобы рассиянцы не расслаблялись, а то к каровавирусу как-то уже привыкать начали.
Алекс81
Думал статья про Губера будет
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