«Вдруг из подворотни страшный великан, рыжий и усатый». Роспотребнадзор предупреждает россиян о нашествии тараканов

Нашествие тараканов в дома россиян может состояться в феврале.

«Тараканам нужны места, где есть вода, чтобы отложить яйца. Среднее время развития таких яиц — примерно три месяца в зависимости от температуры. Очередное нашествие тараканов в многоквартирные дома и их массовое разведение приходится на февраль», — цитирует 20 января заявление заведующей лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светланы Рославцевой РИА Новости.

По ее словам, на последний зимний месяц, вероятно, придется первый пик активности тараканов, а второй стоит ожидать уже летом. Эти насекомые предпочитают места, где тепло и есть вода. В Роспотребнадзоре рекомендуют поставить сеточки на вентиляционных отверстиях для защиты квартир.