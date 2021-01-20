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В гимназии на Латышских Стрелков загорелась серверная. Эвакуировано более тысячи детей

Около полудня в МЧС поступило сообщение о возгорании в гимназии 513 на улице Латышских Стрелков. Из здания эвакуировали школьников и учителей.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 20 января, очаг возгорания находился в помещении серверной на первом этаже здания. В комнате площадью 9 квадратных метров горела обстановка на площади 1,5 квадратных метров. Здание на время тушения было обесточено. В 12:02 пожар был ликвидирован.

Пожарные эвакуировали 1050 детей в соседнюю школу № 572.

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