Собственник исторического здания электростанции в Кронштадте заплатит 200 тысяч за отшелушенную краску на фасадах

Владельца исторического «Здания электростанции» в Кронштадте оштрафовали за небрежное отношение к культурному наследию. Как сообщает 20 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Кронштадтский районный суд привлек АО «Оборонэнерго» к ответственности за нарушение правил охраны памятников.
Состояние здания на Петровской улице, 6А, комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) проверял 11 августа. Ведомство зафиксировало неудовлетворительное состояние фасадов, краска на кирпичной кладке шелушилась, местами была разрушена, известняковый цоколь частично утрачен, повреждены водосточные трубы.
При этом «Оборонэнерго» не обращалось в КГИОП за документами для выполнения работ по сохранению объекта. Письменные доказательства того, что компания приняла меры для поддержания здания в исправном состоянии, также не представлены.
Суд оштрафовал компанию на 200 тысяч рублей.