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«Фонтанка» проводит в прямом эфире онлайн-дискуссию «Корпоративное право и M&A»

На канале «Фонтанки» в YouTube проходит онлайн-дискуссия «Корпоративное право и M&A». В прямом эфире эксперты обсуждают последние тенденции в развитии законодательства и практики покупки-продажи компаний и внутренней организации бизнеса.

В дискуссии принимают участие Дарья Борисова, партнер ЮБ «Григорьев и партнеры», Варвара Орлова, руководитель корпоративной практики ЮК ATRA, и Станислав Неверов, адвокат Антикризисной коллегии адвокатов СПб. Итоговую публикацию по вопросам дискуссии можно будет прочитать на «Фонтанке» в январе.

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