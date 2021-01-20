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Дело о клевете на ветерана отложили из-за неявки Навального. Его не привезли из СИЗО

Процесс по делу о клевете, возбужденном в отношении блогера и политика Алексея Навального, отложили из-за его неявки.

Как сообщает 20 января агентство «Рапси», судья мирового суда района Южное Медведково Вера Акимова приняла решение об отложении заседания в связи с неявкой подсудимого и представителей потерпевшего.

Как объяснил на процессе, который проходил в Бабушкинском суде Москвы из-за большого резонанса и количества желающих его посетить, защитник Навального Вадим Кобзев, его доверитель содержится в следственном изоляторе по решению суда в рамках дела о мошенничестве «Ив Роше».

До этого процесс откладывался из-за болезни Навального и его лечения в Германии.

Следующее заседание назначено на 5 февраля.

Дело о клевете было возбуждено в отношении оппозиционного политика в июне прошлого года. 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко оскорбился после комментария Навального в Youtube об участии пенсионера в ролике о голосовании по поправкам к Конституции.

Навальный был арестован на 30 суток 18 января, после того как его взяли прямо в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Берлина. ФСИН посчитала, что он систематически нарушал требование закона о явке находящегося на испытательном сроке в инспекцию. И просила суд заменить ему условное наказание на реальное.

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Комментарии (9)

chip1
А Путин то здорово разозлен, судя по лязганью зубов и охрипшему лаю его псов!)
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Суд по фотографии давно должен стать обыденностью. Показывают «в суде» фоточку, а судья такая: «Навальный оочень плохо человек - пятерочку ему»
kusto
Сейчас Навальному еще пару лет добавят, за то, что из СИЗО на суд не явился. И даже не позвонил.
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