Лекарств осталось на несколько дней. Маленькой Марине срочно нужна помощь

Благотворительный фонд «Наташа» просит помочь в сборе средств на дорогостоящий лекарственный препарат.

Марина Егорова, 4 года.

Синдром гипоплазии левых отделов сердца.

Требуется курсовое лечение лекарственным препаратом. Стоимость 322 500 руб.

Лучик. Так называют Марину врачи, потому что она всегда, когда не больно и нет удушья, улыбается — врачам, маме и папе, окружающему миру. Ей 4 года, и у неё редкий врождённый порок сердца. Позади три полостных операции на сердце и 10 реанимаций.

После рождения врачи не давали никаких шансов. Очень тяжёлый порок с гипоплазией левых отделов. Это означает, что левая часть сердца не развилась. Все операции проводились в ФГБУ НМИЦ им. академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске, где живёт девочка. Каждая длилась несколько часов без гарантии на успех. Но Марина справилась.



Более того, после четвёртой операции её состояние улучшилось, и она стремительно начала догонять своих сверстников. Марина любит читать, играть с новыми подружками, строить замки и просто радоваться жизни.

Но следствием болезни стал венозный кровоток с низким давлением, в результате чего сосуды лёгких крайне плохо снабжаются кровью. Из-за этого лёгкие не могут нормально работать — не формируют кислород в нужном количестве, и Марина постоянно испытывает удушье и тяжесть. Наступает кислородное голодание, девочка с трудом может подняться даже на 5–7 ступеней.

В 2016 году Марине назначили препарат, понижающий лёгочную недостаточность. Родители ребёнка обратились в региональный минздрав за льготным обеспечением, но на согласование ушло несколько месяцев. Так как времени на ожидание не было, первую дорогостоящую упаковку препарата «Траклир» купил дедушка из сбережений «на черный день».

С 2017 по 2019 год лекарство выдавали льготно, но потом заменили его на дженерик, на который у Марины началась побочная реакция. Тогда родители взяли ссуду в банке, чтобы купить лекарства на новый курс. Потом препарат вновь начали выдавать от Минздрава. Но с ноября 2020 года выдача опять прекратилась, и когда возобновится — неизвестно.

