Почти 70% российских регионов закончили год с дефицитом бюджетов

58 из 85 российских регионов, по подсчётам Казначейства, закончили 2020 год с дефицитом бюджетов.

Как пишет 20 января РБК, к этому привели пандемия коронавируса и снижение цен на нефть. По предварительным данным Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ на 1 января 2021 года, совокупный дефицит бюджетов регионов по итогам прошлого года достиг 762,2 млрд рублей. Это 5% от совокупного объёма их бюджетных доходов.

Самый сильный дефицит — в Кемеровской, Тюменской областях, Удмуртии, ЯНАО, Республике Башкортостан и Архангельской области. Петербурга и Ленобласти в первое десятке нет. По данным аналитиков, особо пострадавшими оказались регионы с большой долей ТЭКа и автомобилестроения в экономиках и крупные города, где услуги играют первостепенную роль.