FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -9
73.72р89.21р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Почти 70% российских регионов закончили год с дефицитом бюджетов

58 из 85 российских регионов, по подсчётам Казначейства, закончили 2020 год с дефицитом бюджетов.

Как пишет 20 января РБК, к этому привели пандемия коронавируса и снижение цен на нефть. По предварительным данным Федерального казначейства об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ на 1 января 2021 года, совокупный дефицит бюджетов регионов по итогам прошлого года достиг 762,2 млрд рублей. Это 5% от совокупного объёма их бюджетных доходов.

Самый сильный дефицит — в Кемеровской, Тюменской областях, Удмуртии, ЯНАО, Республике Башкортостан и Архангельской области. Петербурга и Ленобласти в первое десятке нет. По данным аналитиков, особо пострадавшими оказались регионы с большой долей ТЭКа и автомобилестроения в экономиках и крупные города, где услуги играют первостепенную роль.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний