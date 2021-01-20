Сервисы каршеринга заметили, как меняются интересы клиентов. Пандемия сыграла на руку

Спрос на суточную и долгосрочную аренду автомобилей в российских каршеринговых сервисах по итогам 2020 года вырос как минимум на 30–40%.

Как пишет 20 января «Коммерсантъ», основной причиной в компаниях считают переход многих горожан на удалённую работу и активный внутренний туризм на фоне коронавирусных ограничений.

Так, по данным издания, в «Делимобиле» число суточных аренд выросло более чем на 30% по отношению к 2019 году, средний чек аренды увеличился более чем на 20%, а число километров, которые проехали клиенты, — на 30. Увеличение длительности поездок наблюдают и в крупнейшем сервисе «Яндекс.Драйв» (точных показателей в компании не назвали). В BelkaCar число суточных поездок в 2020 году выросло в 2,5 раза к предыдущему году, растёт и длина поездок. YouDrive запустил пакеты с суточными тарифами только в середине октября 2020 года, но даже три месяца показали рост в 40%.