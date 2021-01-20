Шестиклассник из Петербурга дважды «заминировал» супермаркет на Бестужевской

Сотрудникам полиции Калининского района Петербурга пришлось проводить беседу и объяснять, что такое «хорошо», а что такое «плохо», шестикласснику, который решил поиграть в минёра.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 января, накануне около шести часов вечера на служебный телефон администратора «Ленты» на Бестужевской позвонили. Неизвестный сообщил, что в магазине бомба, а затем, видимо для надёжности, позвонил ещё раз и уточнил, что торговая площадь заминирована.