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Шестиклассник из Петербурга дважды «заминировал» супермаркет на Бестужевской

Сотрудникам полиции Калининского района Петербурга пришлось проводить беседу и объяснять, что такое «хорошо», а что такое «плохо», шестикласснику, который решил поиграть в минёра.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 января, накануне около шести часов вечера на служебный телефон администратора «Ленты» на Бестужевской позвонили. Неизвестный сообщил, что в магазине бомба, а затем, видимо для надёжности, позвонил ещё раз и уточнил, что торговая площадь заминирована.

Администрации супермаркета пришлось провести эвакуацию, на улицу вывели более 70 человек. Полиция внутри никаких бомб не нашла, но установила, что номер, с которого поступали звонки, принадлежит 36-летней жительнице Петербурга. Выяснилось, что с мобильного звонил её 11-летний сын. Материалы проверки направлены в ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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