Ячейка № 6. В камере хранения супермаркета в Петербурге нашли 2 килограмма наркотиков

КОНи напугали посетителей сетевого магазина на проспекте Культуры. Они вскрывали ячейки в поисках наркотиков. И нашли их.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 января, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) петербургской полиции днем накануне пришли в магазин сети «Дикси» на проспекте Культуры. У них была информация о том, что в камере для хранения вещей находится крупная партия наркотиков.



По предварительной информации, около 15:10 в ячейке № 6 оперативники нашли 5 прозрачных полимерных пакетов с комплиментарной застежкой с порошком светлого цвета весом около 2,3 килограмма.

