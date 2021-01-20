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Ячейка № 6. В камере хранения супермаркета в Петербурге нашли 2 килограмма наркотиков

КОНи напугали посетителей сетевого магазина на проспекте Культуры. Они вскрывали ячейки в поисках наркотиков. И нашли их.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 января, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) петербургской полиции днем накануне пришли в магазин сети «Дикси» на проспекте Культуры. У них была информация о том, что в камере для хранения вещей находится крупная партия наркотиков.

По предварительной информации, около 15:10 в ячейке № 6 оперативники нашли 5 прозрачных полимерных пакетов с комплиментарной застежкой с порошком светлого цвета весом около 2,3 килограмма.

Эксперты определили, что в пакетиках расфасован наркотический психостимулятор.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, устанавливаются лица причастных к данному преступлению.

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