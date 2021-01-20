Рекордную смертность от ковида зафиксировала ВОЗ

За прошедшую неделю в мире зафиксировано 93 тысячи случаев смерти от коронавируса, это рекорд, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Как передаёт 20 января РИА «Новости», по данным ВОЗ на 17 января, в общей сложности заболели ковидом 93 миллиона человек во всех странах, за прошедшую неделю зарегистрировано 4,7 миллиона новых заражений. Умерли от инфекции за время пандемии более 2 миллионов человек.

По подсчётам Университета Хопкинса, к утру 20 января мск число заболевших достигло 96,14 миллиона человек, число смертей — 2,05 миллиона. Лидируют США.