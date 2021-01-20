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Посольство РФ направило властям США ноту: верните телефонную связь в генконсульство в Нью-Йорке

Посольство России в США направило в американский Госдепартамент ноту с требованием оперативно устранить ситуацию с отключением связи в российском генконсульстве в Нью-Йорке.

«В связи с отключением телефонной связи в генеральном консульстве России в Нью-Йорке в дополнение к ранее переданному самим генконсульством запросу в отделение госдепартамента в Нью-Йорке направили в американское внешнеполитическое ведомство ноту с требованием оперативно устранить имеющиеся проблемы, серьезно осложняющие работу загранучреждения», — цитирует обращение ТАСС 20 января.

Дипломаты отмечают, что из-за отключения всех линий связи у россиян возникли сложности при получении консульских услуг. «Расцениваем сложившуюся ситуацию как неприемлемую», — подчёркивают в дипведомстве.

Во вторник, 19 января, в генконсульстве перестали работать около 30 телефонных линий, возникли проблемы с интернетом и сотовой связью. «Ситуация к вечеру вторника не изменилась: практически полностью отключены все городские телефонные линии, — рассказал представитель дипмиссии Алексей Топольский. — Направлено письмо в нью-йоркское Управление иностранных миссий. В ответ было заявлено, что вопрос нужно решать с телефонной компанией».

По словам источника РИА «Новости», власти США ссылаются на технические трудности. Услуги телефонной связи российскому генконсульству в Нью-Йорке предоставляет компания Verizon, она работает над устранением проблемы. В Госдепе агентству сказали, что российские дипломаты не информировали о проблемах с телефонией и помощи не просили.

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
" и сотовой связью" - Эвона как! И сотовым забугорный товмайор провода перегрыз?
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