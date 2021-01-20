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Самый холодный день на неделе в Петербурге. За двое суток температура изменится на 10 градусов

Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России

Среда, 20 января, как ожидается, станет самым морозным днём на этой неделе, особенно похолодает к вечеру, ночью будет до минус 13 градусов. А закончится рабочая неделя оттепелью.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в Петербурге облачно с прояснениями, временами небольшой снег, ветер умеренный, гололедица. Ночью температура опускалась местами до минус 12, в 7 часов утра — минус 4,3 (а по данным «Яндекса», минус 8), а днём — минус 9–11 градусов.

Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе бывает пасмурно, от 14 до 2 градусов ниже ноля. Самое холодное 20 января зафиксировано в 1969 году, минус 27, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 4, напоминает «Яндекс».

Завтра ожидается метель, ночью минус 11–13, а днём минус 3–5. Однако уже в пятницу температура повысится до 0 — плюс 2 градусов при мокром снеге, что обещает сложную обстановку на дорогах.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

Rosso
А ночь, сегодня, видимо, была самой снежной? внезапно, как всегда. В 7 утра по дворам не пройти и не проехать. А на дорогах лужи как после хорошего ливня. Чистить некому, зато есть кому солить.
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