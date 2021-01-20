Среда, 20 января, как ожидается, станет самым морозным днём на этой неделе, особенно похолодает к вечеру, ночью будет до минус 13 градусов. А закончится рабочая неделя оттепелью.



Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в Петербурге облачно с прояснениями, временами небольшой снег, ветер умеренный, гололедица. Ночью температура опускалась местами до минус 12, в 7 часов утра — минус 4,3 (а по данным «Яндекса», минус 8), а днём — минус 9–11 градусов.

