Среда, 20 января, как ожидается, станет самым морозным днём на этой неделе, особенно похолодает к вечеру, ночью будет до минус 13 градусов. А закончится рабочая неделя оттепелью.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в Петербурге облачно с прояснениями, временами небольшой снег, ветер умеренный, гололедица. Ночью температура опускалась местами до минус 12, в 7 часов утра — минус 4,3 (а по данным «Яндекса», минус 8), а днём — минус 9–11 градусов.
Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе бывает пасмурно, от 14 до 2 градусов ниже ноля. Самое холодное 20 января зафиксировано в 1969 году, минус 27, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 4, напоминает «Яндекс».
Завтра ожидается метель, ночью минус 11–13, а днём минус 3–5. Однако уже в пятницу температура повысится до 0 — плюс 2 градусов при мокром снеге, что обещает сложную обстановку на дорогах.