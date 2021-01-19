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Водоканал рассказал, какие районы Петербурга спустили в унитаз больше всего новогодних салатов

Бытовой мусор, влажные салфетки и нерастворимые средства гигиены второй год являются причиной каждого третьего канализационного засора. В новогодние праздники этот список дополняют салаты. Об этом сообщает Водоканал в антирейтинге районов по нецелевому использованию унитазов.

Как информирует предприятие 19 января, по итогам четвёртого квартала 2019 и 2020 годов главными нарушителями культуры пользования канализации признаны жители Адмиралтейского и Василеостровского районов. В прошлом году на пятки им стали наступать живущие в Петродворцовом районе.

Сложностей добавляет, что любители утрамбовать в унитаз то, чему место в мусорке, живут в старых районах, где сети проложены с минимальным уклоном, а это снижает их способность к самоочищению.

Впрочем, позитивные тенденции есть: Красногвардейский и Невский районы начали с большим вниманием относится к культуре водоотведения. Сбросом мусора вызваны 13% и 11% засоров соответственно. В Водоканале отмечают, что это заметное улучшение.

Самыми сознательными оказались жители Фрунзенского района. Несмотря на высокую плотность населения, у них только 6% засоров вызваны бытовыми отходами и средствами гигиены.

Водоканал напоминает, что использование унитаза не по назначению приводит к локальным засорам. Как возможный результат: остановка насосных агрегатов, поломка очистных сооружений и подтопленные канализацией улицы.

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Комментарии (6)

OlegK
Знал, что Ф в говне копается, но не до такой-- же степени.
Alex000
Спорим, новогодние салаты спустили в унитаз все районы в большом количестве?

Просто некоторые после употребления, а некоторые - до.
Редиска Здесь
Рацпредложение: встраивать в канализационные трубы говноизмельчители.
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