Автомобили бьются на скользких дорогах Петербурга и отдыхают на тротуаре по одиночке и в компании друг друга вечером 19 января. Фотографии в соцсетях показывают очевидцы.
Как сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», около половины девятого вечера горожане могли наблюдать «пикник на обочине», а точнее в сквере, на пересечении Ленинского проспекта и Соломахинского проезда. Там в аварию угодили двое, в результате пробили ограждения и заехали на тротуар.
В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» уточнили, что дорожное происшествие в Кировском районе обошлось без пострадавших.
На Благодатной улице в Московском районе города на тротуаре оказался «Хёндэ Крета». Кроссовер уверенно встал рядом со светофором, перегородив подступы к пешеходному переходу. Рядом, по всей видимости, грустит водитель. В комментариях строят версии: «Ну как — не рассчитал скорости, повернул колеса, машина плугом пошла по неправильной траектории, он с испугу вцепился в тормоз — так и проскользил».