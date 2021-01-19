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Два автомобиля разбросали ограждение и вылетели с Ленинского в сквер. На Благодатной промахнулась «Крета»

Автомобили бьются на скользких дорогах Петербурга и отдыхают на тротуаре по одиночке и в компании друг друга вечером 19 января. Фотографии в соцсетях показывают очевидцы.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», около половины девятого вечера горожане могли наблюдать «пикник на обочине», а точнее в сквере, на пересечении Ленинского проспекта и Соломахинского проезда. Там в аварию угодили двое, в результате пробили ограждения и заехали на тротуар.

В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» уточнили, что дорожное происшествие в Кировском районе обошлось без пострадавших.

Фото:
.ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото:
.ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

На Благодатной улице в Московском районе города на тротуаре оказался «Хёндэ Крета». Кроссовер уверенно встал рядом со светофором, перегородив подступы к пешеходному переходу. Рядом, по всей видимости, грустит водитель. В комментариях строят версии: «Ну как — не рассчитал скорости, повернул колеса, машина плугом пошла по неправильной траектории, он с испугу вцепился в тормоз — так и проскользил».

Фото:
.ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (1)

Дмитрий Миленин
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