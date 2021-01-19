Автомобили бьются на скользких дорогах Петербурга и отдыхают на тротуаре по одиночке и в компании друг друга вечером 19 января. Фотографии в соцсетях показывают очевидцы.



Как сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», около половины девятого вечера горожане могли наблюдать «пикник на обочине», а точнее в сквере, на пересечении Ленинского проспекта и Соломахинского проезда. Там в аварию угодили двое, в результате пробили ограждения и заехали на тротуар.