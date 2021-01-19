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В Петербурге от коронавируса за сутки впервые привили почти 3000 человек

Новый суточный рекорд вакцинации от коронавируса установлен в Петербурге. За день привили 2898 человек.

«2328 человек получили первый компонент вакцины, 570 — второй. Город продолжит наращивать мощности пунктов вакцинации и увеличит их количество до 120», — сообщил 19 января межведомственный координационный совет по противодействию COVID-19.

Всего с начала вакцинации в Петербурге привито 24 817 человек. Из них 4537 полностью закончили цикл вакцинации. А вакцины за день в городе больше не стало — все те же 42 692 комплектов. Вся она уже доставлена в поликлиники. Неизрасходованный остаток –17 875 комплектов.

Записаться на прививку в Петербурге не самая простая задача — горожанам приходится вызванивать регистратуры и ловить талончики на сайте «Здоровье петербуржца». Однако умельцы уже смогли автоматизировать процесс, причем без бюджетных вливаний.

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Комментарии (5)

Агроном аэродрома
На фоне обещания "привить 200 миллионов россиян" (из 145 миллионов) "в первом квартале 2021 года" даже 3 тысячи звучит серьёзно. :)
footballer13
Нет, это не "рекорд".
Понятно, что сейчас вам положено захлёбываться в бравурных речах (привили три тысячи - осталось всего три миллиона!!!), но нет.
За сутки привили 570. Осталось всего-ничего миллионов.
onotolich
Была вакцина - не было холодильников для хранения.
Закупили холодильники - некуда их ставить.
Открыли пункты прививки (с холодильниками) - закончилась вакцина.

Вопрос: ПОЧЕМУ У НАС ВСЕ ЧЕРЕЗ *ОПУ???
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