В Петербурге от коронавируса за сутки впервые привили почти 3000 человек

Новый суточный рекорд вакцинации от коронавируса установлен в Петербурге. За день привили 2898 человек.
«2328 человек получили первый компонент вакцины, 570 — второй. Город продолжит наращивать мощности пунктов вакцинации и увеличит их количество до 120», — сообщил 19 января межведомственный координационный совет по противодействию COVID-19.
Всего с начала вакцинации в Петербурге привито 24 817 человек. Из них 4537 полностью закончили цикл вакцинации. А вакцины за день в городе больше не стало — все те же 42 692 комплектов. Вся она уже доставлена в поликлиники. Неизрасходованный остаток –17 875 комплектов.
Записаться на прививку в Петербурге не самая простая задача — горожанам приходится вызванивать регистратуры и ловить талончики на сайте «Здоровье петербуржца». Однако умельцы уже смогли автоматизировать процесс, причем без бюджетных вливаний.