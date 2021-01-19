В Петербурге от коронавируса за сутки впервые привили почти 3000 человек

Новый суточный рекорд вакцинации от коронавируса установлен в Петербурге. За день привили 2898 человек.



«2328 человек получили первый компонент вакцины, 570 — второй. Город продолжит наращивать мощности пунктов вакцинации и увеличит их количество до 120», — сообщил 19 января межведомственный координационный совет по противодействию COVID-19.

Всего с начала вакцинации в Петербурге привито 24 817 человек. Из них 4537 полностью закончили цикл вакцинации. А вакцины за день в городе больше не стало — все те же 42 692 комплектов. Вся она уже доставлена в поликлиники. Неизрасходованный остаток –17 875 комплектов.