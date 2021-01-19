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Евролига снимет документальный фильм про БК «Зенит». А еще это может быть важно для участия в следущем сезоне элитного турнира

Баскетбольный клуб «Зенит» готовится принять телевизионную группу, направленную в Санкт-Петербург Евролигой для съемки документального фильма о сине-бело-голубых. Как стало известно «Фонтанке» 19 января, этот визит может иметь под собой важные последствия для петербургском команды.

Ожидается, что результат съемок будет учитываться руководством Евролиги при рассмотрении вопроса о продлении турнирной лицензии «Зенита» на следующий год.

У журналистов Евролиги запланированы несколько интервью с главным тренером и игроками, а также съемка процесса подготовки к домашнему матчу Евролиги против турецкого клуб «Анадолу Эфес», который пройдет 21 января на «СИБУР Арене». Фильм запланирован для показа в телевизионном эфире и социальных сетях турнира.

Напомним, летом 2018 года Евролига расширила турнир с 16 до 18 команд. Благодаря этому петербургский «Зенит» получил возможность побороться за wild card, хотя прежде ни разу не выходил даже в четверку сильнейших в Еврокубке (аналог Лиги Европы в футболе, то есть второй дивизион европейского клубного баскетбола). Среди конкурентов были казанский УНИКС, белградский «Партизан» и «Летувос Ритас» из Вильнюса. И, тем не менее, борьбу за путевку выиграл именно «Зенит». Участие в Евролиге петербургского клуба утверждается каждый год. Постоянную прописку в турнире имеют только обладатели лицензии «А», например московский ЦСКА.

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Комментарии (1)

sektor7
Хорошие новости. Евролигу в уютном СИБУРе посмотрим, надеюсь.
А в марте теннис!!! 🎾
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