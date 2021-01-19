Евролига снимет документальный фильм про БК «Зенит». А еще это может быть важно для участия в следущем сезоне элитного турнира

Баскетбольный клуб «Зенит» готовится принять телевизионную группу, направленную в Санкт-Петербург Евролигой для съемки документального фильма о сине-бело-голубых. Как стало известно «Фонтанке» 19 января, этот визит может иметь под собой важные последствия для петербургском команды.



Ожидается, что результат съемок будет учитываться руководством Евролиги при рассмотрении вопроса о продлении турнирной лицензии «Зенита» на следующий год.

У журналистов Евролиги запланированы несколько интервью с главным тренером и игроками, а также съемка процесса подготовки к домашнему матчу Евролиги против турецкого клуб «Анадолу Эфес», который пройдет 21 января на «СИБУР Арене». Фильм запланирован для показа в телевизионном эфире и социальных сетях турнира.