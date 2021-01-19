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Смольный усомнился в спаде коронавируса и надежности статистики в Петербурге

Федеральный регистр показал в Петербурге 19 января лишь 2903 заболевших, почти на 20% меньше, чем неделю назад. При этом почти на 80% выросло число выздоровевших, а госпитализация упала 463 человек в сутки. Хотя еще в декабре была под 1000. Практически по всем индикаторам эпидемического процесса наблюдается благоприятная динамика, но Смольный просит относиться к ней осторожно.

«Несмотря на положительную динамику и признаки снижения распространения инфекции, координационный совет и комитет по здравоохранению призывают не воспринимать эту статистику как надежный признак спада эпидемического процесса и продолжать выполнять профилактические меры — использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, не проводить мероприятия с массовым скоплением людей», — говорится в опубликованном 19 января отчете на сайте Смольного.

Там считают, что вероятность подъема заболеваемости и роста количества госпитализаций будет сохраняться в течение 14 дней после окончания праздников — максимального инкубационного периода, а также не менее недели после этого.

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Комментарии (5)

Николай Шкодин
Понятное дело..меня «выперли» с больничного (был ковид) с насморком, воспалённым горлом и низкой температурой (35,4). Типа нет оснований для продления больничного.. спасибо, что 14 дней дали на выздоровление
Дмитрий Миленин
[ТЕРМИНОТРОНИКА DEPLOY]
PROM
давно сомневаюсь в адекватности работников Смольного
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