Смольный усомнился в спаде коронавируса и надежности статистики в Петербурге

Федеральный регистр показал в Петербурге 19 января лишь 2903 заболевших, почти на 20% меньше, чем неделю назад. При этом почти на 80% выросло число выздоровевших, а госпитализация упала 463 человек в сутки. Хотя еще в декабре была под 1000. Практически по всем индикаторам эпидемического процесса наблюдается благоприятная динамика, но Смольный просит относиться к ней осторожно.



«Несмотря на положительную динамику и признаки снижения распространения инфекции, координационный совет и комитет по здравоохранению призывают не воспринимать эту статистику как надежный признак спада эпидемического процесса и продолжать выполнять профилактические меры — использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, не проводить мероприятия с массовым скоплением людей», — говорится в опубликованном 19 января отчете на сайте Смольного.