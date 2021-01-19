Интернет-комиксист Duran раскрыл имя и рассказал о себе после долгих лет анонимности

Анонимный интернет-художник Duran, известный по комиксам на актуальные темы, впервые раскрыл своё имя. Историю о том, кто он, и как начал загружать работы в сеть, он рассказал 19 января в обращении к поклонникам в Telegram. Оказалось, что Duran родился в 1986 году в одном из бурятских сёл, успел пожить в Новосибирске, в 20 лет перебрался в Петербург и около пяти лет работал программистом. Раскрыть информацию о себе ранее анонимный комиксист решил после того, как в даркнет, а затем и в Telegram-бот, попал один из его паролей. После этого вычислить реальные данные о нём стало легко, что вскоре сделал один из энтузиастов. По утверждению художника, некоторая личная информация и раньше становилась достоянием общественности и до этого, но прежде для решения ситуации достаточно было просто «подчистить» цифровой след. В открытом доступе было недостаточно доказательств.

«В начале 2021 года стало очень сложно делать вид, что Дюран — аноним, поэтому ловите авторский деанон самого себя. Другие деаноны читать не советую, там много дезы и отсебятины», — написал во вторник Duran.



Говоря об истории псевдонима, он сразу же пояснил, что «дюран» по-буряцки означает «любовь».



«Я так и ответил в одном из интервью и это было уже палево номер 100500, но никто не спросил, почему именно по-бурятски», — поделился комиксист и отметил, что выкладывать свои работы начал, почувствовав, что устаёт от основной деятельности.



Сейчас в паблике ВКонтакте за Duran следят больше 800 тысяч подписчиков. В 2014 году его рисунки можно было посмотреть на персональной выставке в лофт-проекте ''Этажи». Интернет-художника часто приглашали в качестве оформителя и автора книжных иллюстраций. Помимо прочего он работал с одним из известных российских сервисов по доставке еды.



Среди тем комиксов в коллекции Duran — жизнь петербуржцев. Так, некоторые из них рассказывают о женщине, мечтающей работать в Эрмитаже. В 2018 году художник создал серию «Бесконечная шутка'' в пяти частях. Герои этого комикса — русский, француз и немец — пытающиеся выбраться из анекдота.

