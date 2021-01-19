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У метро «Проспект Ветеранов» фура сбила насмерть 78-летнюю женщину

На юго-западе Петербурга пенсионерка попала под грузовик. Авария остановила движение у метро «Проспект Ветеранов».

Как стало известно «Фонтанке», вечером 19 января на углу Дачного проспекта и бульвара Новаторов на проезжую часть вышла 78-летняя женщина. Ее переехал грузовой «Вольво».

Пульс пенсионерки не прощупывался, множественные открытые переломы свидетельствовали о том, что медпомощь не понадобится.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

ДТП вызвало серьезные заторы в окрестностях метро. Тело женщины затащило под кабину. Извлечь его смогли после установки автомобиля на гидравлические домкраты.

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Комментарии (10)

gencon
Повсеместно пешеходные переходы в 30% случаях проектируются в заборы, деревья, подальше от пешеходного трафика, когда людям легче перебежать. Причина : тотальная коррупция, одни проектируют переходы для галочки, лишь бы освоить деньги и сэкономить, вторые (граждане) не могут думать о завтрашнем дне, когда работаешь на двух работах, и бегаешь по городу в поисках дешёвой еды
ШАХ
Камера HD!!! )))
atf
А ведь там грузовое движение запрещено...... попал водила.
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