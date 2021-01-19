В Таганроге арестован обвиняемый в краже из «самолета Судного дня»

Суд в Таганроге отправил под арест Жору Хачунца, который, по данным следствия, похитил аппаратуру из Ил-80, оборудованного как воздушный командный пункт для управления войсками в случае ядерной войны. Об этом сообщает 19 января РБК со ссылкой на адвоката обвиняемого Ольгу Бояркину.

«Задержан, вину он не признает, поскольку говорит, что никогда на заводе не был (Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева (ТАНКТ), где стоял самолет. — Прим. ред.)», — рассказала адвокат.

По словам Бояркиной, Хачунц был задержан 4 января, и уже через два дня суд избрал меру пресечения. В СИЗО ему предстоит провести два месяца — арест назначен до 4 марта, если, конечно, не удастся обжаловать это решение.