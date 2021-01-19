FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: -8
73.97р89.33р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

В Таганроге арестован обвиняемый в краже из «самолета Судного дня»

Суд в Таганроге отправил под арест Жору Хачунца, который, по данным следствия, похитил аппаратуру из Ил-80, оборудованного как воздушный командный пункт для управления войсками в случае ядерной войны. Об этом сообщает 19 января РБК со ссылкой на адвоката обвиняемого Ольгу Бояркину.

«Задержан, вину он не признает, поскольку говорит, что никогда на заводе не был (Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева (ТАНКТ), где стоял самолет. — Прим. ред.)», — рассказала адвокат.

По словам Бояркиной, Хачунц был задержан 4 января, и уже через два дня суд избрал меру пресечения. В СИЗО ему предстоит провести два месяца — арест назначен до 4 марта, если, конечно, не удастся обжаловать это решение.

Хачунцу вменяют пункт 4 статьи 158 УК (кража в особо крупном размере). Если мужчина признает свою вину, ему могут дать до 10 лет тюрьмы и штраф до одного миллиона рублей.

У подозреваемого есть криминальное прошлое — после попытки отобрать у прохожего 2000 рублей он был осуждён за грабёж. Полиции знаком и в связи с пьяной ездой.

«Самолет Судного дня» был в Таганроге на плановом обслуживании. В начале декабря были обнаружены следы взлома грузового люка. Оказалось, что из Ил-80 украли радиоаппаратуру. «Такое ЧП», — отреагировали в Кремле.

Название «самолет Судного дня» — перевод с английского (doomsday planes), оно появилось в США. Изначально предполагалось, что такие воздушные пункты управления будут использоваться в случае ядерной войны, когда наземные структуры могут быть уже уничтожены. Два самых известных самолета такого типа — американские E-4B на базе лайнеров Boeing 747 и российские Ил-80, разработанные на основе пассажирских Ил-86. По официальным данным, в ВС РФ на вооружение были приняты четыре Ил-80. Ранее сообщалось, что пункты управления собираются перенести с Ил-80 на Ил-96–400М.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Дмитрий Миленин
блин чуваки.. зацените разницу [attempted murder] и [покушение на убийство] и Вы поймёте почему в РФ не работают законы.. кретинское словообразовывание потому что.. у них их словосочетание ЗВУЧИТ и ОЗНАЧАЕТ КОНКРЕТНЫЙ ПРОЦЕСС ПОНИМАЕМЫЙ МОХГОМ ДОШКОЛЬНИКА.. а у нас надо реинтерпретировать на понятные формы словосочетание ещё перед рефлексией на него
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний