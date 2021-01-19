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Месси дисквалифицирован на два матча за удар игрока «Атлетика» по голове. Это была его первая прямая красная карточка в карьере

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси пропустит два ближайших матча из-за дисквалификации. Как сообщает испанское издание Marca во вторник, 19 января, таким образом его решил наказать комитет по проведению соревнований после удаления в игре за Суперкубок Испании против «Атлетика» (2:3).

Это была первая прямая красная карточка (то есть, выданная сразу, а не за вторую желтую) в карьере 33-летнего футболиста. В конце матча Месси ударил по лицу игрока «Атлетика» Асиера Вильялибре. «Барселона» в итоге проиграла 2:3.

Летом 2020 года Месси мог покинуть «Барселону», за которую играл всю взрослую карьеру, однако ему пришлось отложить свое решение из-за нежелания заниматься судебными разбирательствами.

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