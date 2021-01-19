Месси дисквалифицирован на два матча за удар игрока «Атлетика» по голове. Это была его первая прямая красная карточка в карьере

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси пропустит два ближайших матча из-за дисквалификации. Как сообщает испанское издание Marca во вторник, 19 января, таким образом его решил наказать комитет по проведению соревнований после удаления в игре за Суперкубок Испании против «Атлетика» (2:3).
Messi sees red for an off-the-ball swing. pic.twitter.com/PAW8cm95OR— ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2021
Это была первая прямая красная карточка (то есть, выданная сразу, а не за вторую желтую) в карьере 33-летнего футболиста. В конце матча Месси ударил по лицу игрока «Атлетика» Асиера Вильялибре. «Барселона» в итоге проиграла 2:3.
"I like ya cut 'g."— JAKE BUCKLEY 🇦🇺 (@TheMasterBucks) January 17, 2021
- Leo Messi pic.twitter.com/p58Qpqm0Qf
Летом 2020 года Месси мог покинуть «Барселону», за которую играл всю взрослую карьеру, однако ему пришлось отложить свое решение из-за нежелания заниматься судебными разбирательствами.