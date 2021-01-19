Как с манту. Минздрав рассказал, чего нельзя делать после вакцинации от коронавируса

В правилах проведения вакцинации от новой коронавирусной инфекции Министерство здравоохранения 19 января перечислило новые рекомендации, которые необходимо соблюдать после прививки. В частности, речь идёт о душе и бане.
«Рекомендуется в течение трех дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок. При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства. При повышении температуры тела после вакцинации — нестероидные противовоспалительные средства», — следует из разосланных Минздравом в регионы правил.
Перед вакцинацией тест на антитела делать не обязательно, добавили в ведомстве, но ПЦР-тест нужен, если человек контактировал с больными COVID-19 в течение последних 14 дней или имел какие-то симптомы болезни.
«Лица, имеющие положительные результаты исследования на наличие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу SARS-CoV-2, полученные вне рамок подготовки к вакцинированию, не прививаются», — подчёркивает Минздрав.
Ранее россиянам после прививки посоветовали не нагружать организм алкоголем.