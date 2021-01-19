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Петербуржцу, вручившему охраннику «Пятерочки» «гранату» с предложением «полетать», три года придется ходить в полицию, как на работу

Петербуржец Ростислав с товарищем взяли на шопинг в «Пятерочке» муляж ручной гранаты. Из-за полицейских в торговом зале он закончился, не начавшись.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 19 января, в Красносельском районе Ростислава судили за хулиганство. Как было установлено 3 февраля прошлого года, он зашел в «Пятерочку» на Рихарда Зорге и вытащил макет гранаты Ф-1, которую продемонстрировал охраннику. Тот воспринял угрозу взрыва серьезно.

Как писала «Фонтанка», мужчина не только показывал её сотруднику супермаркета, но и вложил ему в руки со словами: «На, держи, взорвёшься — полетаешь».

В суде петербуржец заявил о полном раскаянии и принес положительную характеристику с работы.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года, в течение которых ему придется регулярно отмечаться в местном отделе полиции.

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