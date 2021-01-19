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В Петербурге суд оштрафовал владелицу кусачей таксы. Пока та бросалась на другую собаку, хозяйка рвала волосы

Конфликт собачниц в Красногвардейском районе может служить подтверждением того, что домашние животные похожи на своих хозяев. Петербурженка, защищая своего питомца от кусачей таксы, пострадала от её боевой владелицы.

О «собачьем деле» 19 января сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Как следует из искового заявления петербурженки Татьяны, в октябре 2018 года во время прогулки с собакой на проспекте Энтузиастов она столкнулась с Марией и её таксой. Последняя дружелюбно настроена не была и вцепилась в собаку Татьяны.

Та, как утверждает, потребовала забрать агрессивное животное, за что была «облаяна» уже хозяйкой таксы. На оскорблениях Мария якобы не остановилась и несколько раз ударила противницу по голове и спине, а потом вцепилась ей в волосы.

«В результате истице были причинены телесные повреждения в виде ушибленной ссадины правой скуловой области, укушенной раны одного пальца правой кисти, травматический отрыв волос теменной области», — рассказывают в суде. Пострадавшую собаку лечили в ветклинике, но уколы не помогли — питомец умер.

Татьяна через суд потребовала возместить потраченные на ветеринара 6 844 рубля, а также выплатить 50 тысяч в качестве моральной компенсации. Владелица таксы в суд не явилась — отправленная ей судебная корреспонденция вернулась по истечении срока хранения.

Красногвардейский суд удовлетворил иск частично: с ответчицы взыскали 6 844 рубля материального вреда, моральная компенсация с 50 сокращена до 15 тысяч.

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Комментарии (4)

bluxer
Историй, когда собака на прогулке загрызает другую собаку довольно много.
Нам пора задать себе вопрос: город для людей или для собак?
Cashmare
собакен помер? надо было выкатить иск на содержание за всю прошедшую жизнь, а суду не выпендриваться и иск удовлетворить, чтобы курицы со своими таксами в следующий раз думали
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