В Петербурге суд оштрафовал владелицу кусачей таксы. Пока та бросалась на другую собаку, хозяйка рвала волосы

Конфликт собачниц в Красногвардейском районе может служить подтверждением того, что домашние животные похожи на своих хозяев. Петербурженка, защищая своего питомца от кусачей таксы, пострадала от её боевой владелицы.
О «собачьем деле» 19 января сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Как следует из искового заявления петербурженки Татьяны, в октябре 2018 года во время прогулки с собакой на проспекте Энтузиастов она столкнулась с Марией и её таксой. Последняя дружелюбно настроена не была и вцепилась в собаку Татьяны.
Та, как утверждает, потребовала забрать агрессивное животное, за что была «облаяна» уже хозяйкой таксы. На оскорблениях Мария якобы не остановилась и несколько раз ударила противницу по голове и спине, а потом вцепилась ей в волосы.
«В результате истице были причинены телесные повреждения в виде ушибленной ссадины правой скуловой области, укушенной раны одного пальца правой кисти, травматический отрыв волос теменной области», — рассказывают в суде. Пострадавшую собаку лечили в ветклинике, но уколы не помогли — питомец умер.
Татьяна через суд потребовала возместить потраченные на ветеринара 6 844 рубля, а также выплатить 50 тысяч в качестве моральной компенсации. Владелица таксы в суд не явилась — отправленная ей судебная корреспонденция вернулась по истечении срока хранения.
Красногвардейский суд удовлетворил иск частично: с ответчицы взыскали 6 844 рубля материального вреда, моральная компенсация с 50 сокращена до 15 тысяч.