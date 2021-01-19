В Петербурге суд оштрафовал владелицу кусачей таксы. Пока та бросалась на другую собаку, хозяйка рвала волосы

О «собачьем деле» 19 января сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Как следует из искового заявления петербурженки Татьяны, в октябре 2018 года во время прогулки с собакой на проспекте Энтузиастов она столкнулась с Марией и её таксой. Последняя дружелюбно настроена не была и вцепилась в собаку Татьяны.

Конфликт собачниц в Красногвардейском районе может служить подтверждением того, что домашние животные похожи на своих хозяев. Петербурженка, защищая своего питомца от кусачей таксы, пострадала от её боевой владелицы.

Та, как утверждает, потребовала забрать агрессивное животное, за что была «облаяна» уже хозяйкой таксы. На оскорблениях Мария якобы не остановилась и несколько раз ударила противницу по голове и спине, а потом вцепилась ей в волосы.



«В результате истице были причинены телесные повреждения в виде ушибленной ссадины правой скуловой области, укушенной раны одного пальца правой кисти, травматический отрыв волос теменной области», — рассказывают в суде. Пострадавшую собаку лечили в ветклинике, но уколы не помогли — питомец умер.



Татьяна через суд потребовала возместить потраченные на ветеринара 6 844 рубля, а также выплатить 50 тысяч в качестве моральной компенсации. Владелица таксы в суд не явилась — отправленная ей судебная корреспонденция вернулась по истечении срока хранения.



Красногвардейский суд удовлетворил иск частично: с ответчицы взыскали 6 844 рубля материального вреда, моральная компенсация с 50 сокращена до 15 тысяч.

