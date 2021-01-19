Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

Пять логотипов на выбор для городского общественного транспорта петербуржцам представили 19 января: голосование открыли на сайте «Организатора перевозок». Да так открыли, что померещилась оттепель: все участвующие могли добавить собственный вариант ответа. Так на 3 часа мы получили самое свободное волеизъявление в истории современной России, пока все не откатили на привычные рельсы, убрав, в соответствии с электоральными веяниями, даже безобидный вариант «против всех».



Конкурс на разработку единого логотипа был объявлен еще в октябре. «Товарный знак (знак обслуживания) транспорта Санкт-Петербурга должен быть ориентирован на лучшие образцы мирового графического дизайна и отвечать высокому культурному статусу Санкт-Петербурга», — говорилось в сопроводительных документах. Задача сформулирована так: создание единого узнаваемого стиля и формирование имиджа городского транспорта, а также консолидация всех его видов в общую систему с понятной навигацией. В общем, чтобы по значку было понятно: это не просто козырек, а остановка, а там вот не экскурсионный автобус едет, а самый что ни есть социальный.



Порядок простой: с 22 октября по 20 декабря 2020 года принимали конкурсные проекты, потом до нового года проверяли их соответствие условиям. Как вышли с каникул, жюри село выбирать пять финалистов, а 19-го числа вывесило их варианты на сайт «Организатора перевозок». На публичное голосование отпущена неделя, а 27 — 29 декабря состоится итоговое голосование жюри.



Фото: СПб ГКУ «Организатор перевозок»

Фото: СПб ГКУ «Организатор перевозок»СПб ГКУ «Организатор перевозок»

Фото: СПб ГКУ «Организатор перевозок»

Фото: СПб ГКУ «Организатор перевозок»

Фото: СПб ГКУ «Организатор перевозок»



Надо сказать, это не первый опыт транспортного блока: не так давно аналогичным образом горожан привлекали к выбору цвета для городских автобусов, победил лазурный. Однако в этот раз все пошло не так: организаторы оставили в голосовании опцию «добавить свой ответ». И петербуржцы добавили, скриншоты опубликовал сайт «Поребрик».



Фото: скриншот сайта СПб ГКУ «Организатор перевозок» Фото: скриншот сата d3.ru

«Все логотипы не соответствуют образу нашего Великого города», — это самое мягкое из высказываний, не ограниченных прокрустовым ложем финала. Кто-то советовал обратиться к нормальным дизайнерам, кто-то говорил, что логотипы не работают без брендинга и сам по себе опрос — признак непрофессионализма. Третьи имитировали манеру московских транспортных властей и начинали свой вариант словами: «Привет, это Максим Ликсутов! В Петербурге все очень плохо с общественным транспортом, а это голосование вообще испанский стыд».



Через несколько часов голосование снесли и повесили заново — избавив со второго раза горожан от соблазна невозбранно высказывать свое личное мнение. Теперь там пять вариантов — и никаких гвоздей. В «Организаторе перевозок» объяснили случившееся технической ошибкой. Эта версия укладывается в официально заявленный порядок конкурса, где на голосование выносятся именно 5 отобранных ранее проектов.



Фото: скриншот сайта СПб ГКУ «Организатор перевозок»

«Организатор перевозок» подчеркивал, что «приветствуется привязка дизайна логотипа к наиболее узнаваемым городским достопримечательностям и применение знаковых символов Санкт-Петербурга». На начало шестого вечера больше всего голосов набирал второй вариант; про него сказано, что в основе буква «П» внутри буквы «Т», а стилистика «отсылает к максимально упрощённой форме колонн Адмиралтейства — одной из архитектурных доминант города». На втором месте шел единственный проект, выполненный без синих или лазурных оттенков. На третьем — «лаконичный знак с узнаваемой городской гербовой архитектурой». Проще говоря — перекрещенные буквы «Т», отсылающие к петербургским якорям. «Многоуровневое смысловое наполнение позволяет оперировать различными ментальными образами, обращаясь к широкой аудитории, и визуально приближает этот символ к геральдическим образам», — говорится на сайте голосования. С этим не поспоришь: широкая аудитория, испорченная различными ментальными образами, прокомментировала этот рисунок в том духе, что без однополой любви не обошлось.



Нечто подобное — но в женском контексте — рассмотрели в четвертом варианте: «схематичные транспортные маршруты, перекрёстки, дорожные развилки, которые вместе складываются в четырёхконечную путеводную звезду, — говорится в сопроводительном описании. — Простота графической части символизирует лёгкость перемещения по городу на общественном транспорте. И благодаря своему цвету ассоциируется с многочисленными реками и каналами». Наконец, пятый вариант — лаконичное синее «ТП», тут даже комментарии скучно читать.



Варианты не авторизованы, чтобы голосующие не цеплялись за знакомые имена, но источники «Фонтанки» утверждают, что в финал пробрался и проект Артемия Лебедева. Он не в первый раз предлагает городу свои наработки — в частности, памятна скандальная история с выбором туристического метабренда Петербурга: от идеи Лебедева город отказался, а то, что пришло на смену, вызвало неоднозначную реакцию экспертов и горожан. Новое руководство комитета по туризму обещало провести ревизию выбранного изображения. К слову, разработчики транспортного логотипа должны, по условиям конкурса, учитывать их совместное с метабрендом размещение.



В случае с туристическим знаком еще на подготовительном этапе главный художник города и заместитель главы КГА Алексей Моор просил более творческого подхода. Теперь он сам находится в составе жюри, которое сначала отобрало 5 финалистов, а после публичного голосования выберет и победителя. Возглавляет этот ареопаг глава «Организатора перевозок» Ренат Ягудин; секретарь — его советник Ирина Светлая. Дальше — сборная мира: от комитета по культуре — Федор Болтин, от комтранса — Валентин Енокаев, от комитета по развитию туризма — Нана Гвичия. Кроме того, оперировать ментальными образами призваны глава Петербургского союза архитекторов Олег Романов, председатель правления Петербургского союза дизайнеров Сергей Дужников, и и.о. гендиректора «Конгрессно-выставочного бюро» Ольга Рендино.



Они должны будут учесть результаты открытого голосования при выборе победителя. Принципиальны следующие критерии: соответствие целям и задачам конкурса; новизна, оригинальность и качество исполнения представленной работы; возможность практического использования. Кроме того, есть требование: «Работа должна сочетать в себе новизну, оригинальность, традиционность, быть интуитивно понятной, запоминающейся и узнаваемой. Нежелательно излишнее нагромождение элементов».



Победитель конкурса заключает с «Организатором перевозок» договор об отчуждении исключительного права на разработанный товарный знак, награждается грамотой и памятным призом. А горожанам на память останется то, что этот победитель предложил, нанесенное на весь подвижной состав, остановки и куртки кондукторов.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»